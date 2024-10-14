Gözmen Köyü'nde Kurt Saldırısı: 66 Koyun Telef Oldu
Sivas'ın Gözmen köyünde Selim Kılıçoğlu'na ait ağılda bulunan 66 koyun telef oldu. Jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edilirken, koyunların kurt saldırısı sonucu telef olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Sivas merkeze bağlı Gözmen köyünde bir ağılda bulunan 66 koyun telef oldu.
Sivas merkeze bağlı Gözmen köyünde Selim Kılıçoğlu'na ait ağılda bulunan 66 koyun telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Koyunların kurt saldırısı sonucu telef oldukları ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS