Üye Girişi
Haberler

Gözmen Köyü'nde Kurt Saldırısı: 66 Koyun Telef Oldu

Gözmen Köyü'nde Kurt Saldırısı: 66 Koyun Telef Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gözmen köyünde Selim Kılıçoğlu'na ait ağılda bulunan 66 koyun telef oldu. Jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edilirken, koyunların kurt saldırısı sonucu telef olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Sivas merkeze bağlı Gözmen köyünde bir ağılda bulunan 66 koyun telef oldu.

Sivas merkeze bağlı Gözmen köyünde Selim Kılıçoğlu'na ait ağılda bulunan 66 koyun telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Koyunların kurt saldırısı sonucu telef oldukları ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hayvan Hakları Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel sivas Tarım

Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok

Erdoğan: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok

 İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım

Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti
Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı

Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (İZLANDA TÜRKİYE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Türkiye İzlanda nereden izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ULUSLAR LİGİ MAÇLARI) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 14 Ekim EXXEN spor canlı izle Mustafa Varank kimdir? Mustafa Varank kaç yaşında, nereli? Mustafa Varank hayatı ve biyografisi! Yeni Adalet Bakanı kim olacak? Hüseyin Keskin kimdir? Hüseyin Keskin kaç yaşında, nereli? Hüseyin Keskin hayatı ve biyografisi! Almanya Hollanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Almanya Hollanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir? Rifat Hisarcıklıoğlu kaç yaşında, nereli? Rifat Hisarcıklıoğlu hayatı ve biyografisi! Mehmet Muş kimdir? Mehmet Muş kaç yaşında, nereli? Mehmet Muş hayatı ve biyografisi! Hamza Aydoğdu kimdir? Hamza Aydoğdu kaç yaşında, nereli? Hamza Aydoğdu hayatı ve biyografisi! Ahmet Misbah Demircan kimdir? Ahmet Misbah Demircan kaç yaşında, nereli? Ahmet Misbah Demircan hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.