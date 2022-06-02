Gözaltından kaçan şüpheliler yakalandı - Haberler

Gözaltından kaçan şüpheliler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de bıçakla yaralama olayının şüphelileri, ekip otosuna bindirileceği sırada kaçmaya çalıştı.
Kayseri'de bıçakla yaralama olayının şüphelileri, ekip otosuna bindirileceği sırada kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, ekiplerce yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bıçaklı yaralama olayına karışan 2 şüpheli, ekip otosuna bindirileceği sırada kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa