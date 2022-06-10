Gözaltına alınan şüphelinin yakınları tepki gösterdi: 1 polis memuru yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gözaltına alınan şüphelinin yakınları tepki gösterdi: 1 polis memuru yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gözaltına alınan şüphelinin yakınları tepki gösterdi: 1 polis memuru yaralandı Kırklareli'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin yakınları polise tepki gösterdi, 1 polis memuru yaralandı.

Gözaltına alınan şüphelinin yakınları tepki gösterdi: 1 polis memuru yaralandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin yakınları polise tepki gösterdi, 1 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Adak Sokak üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçundan aranan bir şüpheliyi yakaladı. Daha sonra şüphelinin yakınları polis ekiplerine taş atmaya başladı. Taşın isabet etmesi sonucu bir polis memuru başından yaralandı. Haber verilmesi üzerine yaralı polis 112 Acil Sağlık Ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştıra Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede araştırma yapan ekipler hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi ve polis memurunu yaralayan şüpheliyi gözaltına aldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title