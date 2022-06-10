Gözaltına alınan şüphelinin yakınları tepki gösterdi: 1 polis memuru yaralandı - Haberler

Gözaltına alınan şüphelinin yakınları tepki gösterdi: 1 polis memuru yaralandı Gözaltına alınan şüphelinin yakınları tepki gösterdi: 1 polis memuru yaralandı Kırklareli'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin yakınları polise tepki gösterdi, 1 polis memuru yaralandı. Gözaltına alınan şüphelinin yakınları tepki gösterdi: 1 polis memuru yaralandı KIRKLARELİ - Kırklareli'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin yakınları polise tepki gösterdi, 1 polis memuru yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Adak Sokak üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçundan aranan bir şüpheliyi yakaladı. Daha sonra şüphelinin yakınları polis ekiplerine taş atmaya başladı. Taşın isabet etmesi sonucu bir polis memuru başından yaralandı. Haber verilmesi üzerine yaralı polis 112 Acil Sağlık Ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştıra Hastanesine kaldırıldı. Bölgede araştırma yapan ekipler hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi ve polis memurunu yaralayan şüpheliyi gözaltına aldı. İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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