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Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

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Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan ve aranan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan ve aranan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Büyükbaş veya Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından 22 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.A. (47), 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan F.B. (24) ve Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.G. (29) yakalandı.

Ayrıca polis ekipleri yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 11 fişek ve 6136 SKM çerçevesinde Muşta, Kelebek diye tabir edilen bıçak, ve bilumum bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüpheli 6 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., F.B. ve İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kars Güvenlik Ceza Hukuk 3. Sayfa Haberler

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