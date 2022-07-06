Gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Haberler

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Gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yol verme kavgasının ardından bugün adli mercilere sevk edilen 8 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yol verme kavgasının ardından bugün adli mercilere sevk edilen 8 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere Mahallesi'nde yaşanan yol verme tartışmasında 4 kişinin yaralanmasının ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 8 kişi bugün sağlık kontrolünün ardından Saruhanlı adliyesine sevk edildi. 8 yabancı uyruklu şahıs tutuklanırken dün akşamki kavgada yaralanan 4 kişiden D.C. (64), M.Y. (23) ve C.B. (20) taburcu olurken durumu ağır olan T.B. (24)'nin tedavisine devam edildiği öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saruhanlı Jandarma Manisa 3. Sayfa Haberler

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