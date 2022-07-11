Göynük'ü sel ve dolu vurdu

Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 10 bin hektar tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte derelerin taşması sonucu Hasanlar, Himmetoğlu, Çayköy, Kuyupınar, Kayabaşı ve Boyacılar köylerindeki ev ve tarım arazilerinde hasar oluştu. Yağmurla birlikte ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçların camlarını kırarken, evlerin çatılarında da hasara sebep oldu. Aracının içindeyken sel sularına kapılan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sel ve dolu sebebiyle hasar gören bölgelere AFAD koordinesinde jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede su tahliyesi ve hasar tespit çalışmaları başlattı. Hasar tespit çalışmalarında ilk belirmelere göre 100'ün üzerinde araç, 44 çatı hasarı ve 10 bin hektar tarım arazisinin zarar gördüğü belirlendi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa