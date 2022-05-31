Göynük'teki orman yangının sebebi belli oldu - Haberler

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu oluşan orman yangınında 8 hektarlık alan zarar gördü.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Demirhanlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alana dün öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri, arazöz, yangın tankerleri ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yanı sıra vatandaşların da yardımıyla yangın kontrol altına alındı. Gün boyunca soğutma çalışmalarının yapıldığı ormanlık alanda ilk tespitlere göre 8 hektarlık alan zarar gördü. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa