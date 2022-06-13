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Görüntülü konuşurken motosikletinin çalındığını telefon kamerasından gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Görüntülü konuşurken motosikletinin çalındığını telefon kamerasından gördü Peşine düştüğü hırsızlar, devriye atan polise takıldı Peşine düştükleri hırsızların izini kaybettiler ancak polisin dikkati sayesinde motosiklet ele geçirildi Tekirdağ'da bir vatandaş, balkonda görüntülü konuştuğu...

Görüntülü konuşurken motosikletinin çalındığını telefon kamerasından gördü

Peşine düştüğü hırsızlar, devriye atan polise takıldı

Peşine düştükleri hırsızların izini kaybettiler ancak polisin dikkati sayesinde motosiklet ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir vatandaş, balkonda görüntülü konuştuğu sırada hırsızlar tarafından motosikletinin çalındığını telefonun ön kamerasından fark etti. Çalınmak istenen motosiklet ise, devriye atan polisin dikkati sayesinde hırsızlardan kurtarıldı.

Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerindeki evinin balkonunda arkadaşıyla görüntülü konuşan Zeki Sertbaş, hırsızlar tarafından park halindeki motosikletinin çalındığını telefonunun ön kamerasından gördü. Sertbaş, talihsiz tesadüf üzerine görüntülü aramayı sonlandırarak, imdat çığlığı attı. Zeki Sertbaş ve arkadaşları, peşine düştükleri hırsızların izini kaybetti.

Motosikleti yürüterek çaldığı iddia edilen şüpheliler, yaklaşık 500 metre sonra Cemaliye Mahallesi Acı Çeşme Sokak üzerinde tesadüfen devriye görevi yürüten polis aracını görünce motosikleti bırakıp kaçtı. Polis tarafından plakadan araç sahibine ulaşılınca motosikletin çalındığı ortaya çıktı.

Polisin dikkati sayesinde motosikletine kavuştu

Polise minnettar olduklarını ifade eden Zeki Sertbaş, "Görüntülü konuşma yapıyorduk ve bu sırada telefonunun ön kamerasından motosikletin kaçırıldığını gördük. Hemen peşine düştük ama izlerini kaybettik. Sonra telefon gelince polisin motoru kurtardığını duyduk. Allah razı olsun polisimizden. Onlar bizim canımız, ciğerimiz, hepsine minnettarız" diye konuştu.

Motosiklet sahibine teslim edilirken, olaya karışan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Motosiklet Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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