Görme engelli şahsı rehin alıp ailesinden para alınca yakalandı

SAMSUN - Samsun'da görme engelli yabancı uyruklu şahsı rehin alıp ailesinden telefon, altın ve para aldığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzde 80 görme engelli Irak uyruklu M.T.M.M.'yirehin alıp ailesinden para istediği iddia edilen Irak uyruklu A.R.A.A.J.telefon, altın küpe ve 1600 dolar para aldı. Şikayet üzerine Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan A.R.A.A.J. Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan A.R.A.A.J. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.