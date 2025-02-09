Görkem Efe'nin Tedavisi İçin Başlatılan Yardım Kampanyasına Dolandırıcılık Darbesi

Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için başlatılan yardım kampanyası, 40 günde yüzde 9'a ulaştı. Gece gündüz demeden bağışların artması için mücadele eden aile, bilgileri dışında para toplayanların olduğunu duyduğunda büyük üzüntü yaşadı. Dolandırıcıların insani duyguları hiçe sayan yeni yöntemi ise pes dedirtti. Baba Alper Şengün, gözyaşları içinde oğlunun durumunu anlatarak, "Oğlum yürüme yeteneğini kaybetmek üzere, zamanımız çok az. Onun hayalleri var. Ancak bazı vicdansızlar kampanyamızı suistimal ediyor. Bu tür dolandırıcılık girişimleri, oğlumun tedavisini geciktiriyor" dedi.

Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için başlatılan yardım kampanyası, 40 günde yüzde 9'a ulaştı. Ancak baba Alper Şengün, dolandırıcıların yeni yöntemler kullanarak ailenin haberi olmadan izinsiz bir şekilde para topladıklarını ve bu durumun bağış sürecini yavaşlattığını öne sürdü.

Kapı kapı dolaşıp sahte bağış topladılar

Son günlerde bazı kişilerin, Görkem Efe adına yardım toplama bahanesiyle kapı kapı dolaşıp para talep ettiği duyumu üzerine, Şengün ailesi derhal harekete geçti. Aile, durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek dolandırıcıların bir an önce yakalanması için yetkililerden yardım talep etti. Emniyet ekipleri, sahte yardım toplama girişiminde bulunan şahısları tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.

Alper Şengün: "Oğlumun zamanı çok az"

Baba Alper Şengün, gözyaşları içinde oğlunun durumunu anlatarak, kampanyaya zarar veren vicdansızlara gösterdiği tepkiyi dile getirerek, "Oğlum yürüme yeteneğini kaybetmek üzere, zamanımız çok az. Onun hayalleri var, okuluna devam etmek istiyor. Ancak bazı vicdansızlar kampanyamızı suistimal ediyor. Bu tür dolandırıcılık girişimleri, oğlumun tedavisini geciktiriyor" ifadelerini kullandı.

"Ben hayatımı oğluma adadım"

Görkem Efe'nin ilacına kavuşabilmesi için kampanyanın hızlandırılması gerektiğini ifade eden baba Şengün, "Bu yüzden polislik mesleğimden gönüllü olarak emekli oldum ve tüm vaktimi oğlumun tedavisi için harcıyorum. Ancak dolandırıcılar, bizim çabamızı hiçe sayıyor. Bu kampanya tamamen yasal çerçevede yürütülüyor. Bağış yapmak isteyenler sadece valilik onaylı banka hesaplarını ve resmi bağış noktalarını kullanmalıdır. Ben de dahil olmak üzere, kapınıza gelen hiç kimseye elden para vermeyin. Bu süreç, oğlumun geleceği için çok önemli. Oğlumun tedavisine kavuşması için herkesin desteğine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Görkem Efe: "Hayallerime engel olmayın"

16 yaşındaki Görkem Efe de dolandırıcılara tepki göstererek, "Babam, benim tedavi sürecim için gece gündüz çalışıyor. Ancak bazı insanlar bizim haberimiz olmadan sahte bağış topluyor. Bu, kampanyama zarar veriyor ve beni çok üzüyor. Bir an önce tedavime kavuşmak istiyorum ve kampanyamızın hızlanmasını bekliyorum. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplumdan duyarlılık çağrısı

Şengün ailesi, vatandaşlara çağrıda bulunarak sadece resmi kanallar ve güvenilir yardım organizasyonları aracılığıyla bağış yapmalarını istedi. Görkem Efe için yürütülen yardım kampanyalarının kesintisiz devam etmesi ve ihtiyaç duyduğu tedavinin aksatılmaması adına dolandırıcılara karşı alınacak önlemlerin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, dolandırıcıların en kısa sürede yakalanacağını belirtirken, halkı bu tür sahtekarlıklara karşı dikkatli olmaya davet etti. - ISPARTA