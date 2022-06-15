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Görevlilerle tartışan kadın sandalyeyi yere fırlattı, "Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savur

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Görevlilerle tartışan kadın sandalyeyi yere fırlattı, "Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savur Kimliği yanında olmadığı için olumsuz yanıt alan kadın hastaneyi birbirine kattı Esenyurt'ta, iddiaya göre bir kadın tekerlekli sandalyede bulunan yakını ile birlikte hastaneye giderek...

Görevlilerle tartışan kadın sandalyeyi yere fırlattı, "Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savur

Kimliği yanında olmadığı için olumsuz yanıt alan kadın hastaneyi birbirine kattı

İSTANBUL - Esenyurt'ta, iddiaya göre bir kadın tekerlekli sandalyede bulunan yakını ile birlikte hastaneye giderek kırmızı reçete bulunan ilaçtan yazdırmak istedi. Kimlik olmadığı için red cevabı alan kadın ortalığı bir birine kattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt'ta bulunan hastanede meydana geldi. İddialara göre, bir kadın hasta yakını ile hastaneye gelip kırmızı reçete de bulunan ilaçlardan yazdırmak istedi. Hastanın kimliği istenmesinin üzerine görevliler ile tartışma çıktı. Bu esnada hasta olduğu söylenen kişi tekerlekli sandalyeden düştü. Görevlilerle tartışan kadın sandalyeyi yere fırlattı. "Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savuran kadın ve hastası güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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