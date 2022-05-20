Görevini yapan basın mensubuna 'Yüksek yerlerde tanıdığımız var' tehdidi - Haberler

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Görevini yapan basın mensubuna 'Yüksek yerlerde tanıdığımız var' tehdidi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Görevini yapan basın mensubuna 'Yüksek yerlerde tanıdığımız var' tehdidi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde vaka alan ambulansa iskemle ile saldırıda bulunan şahısın haberini takip eden basın mensubu, olay yerinde bulunan bir kişi tarafından, çekim yapmaması için 'Yüksek yerlerde tanıdığım var' şeklinde tehdit edilerek engellenmeye çalışıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde vaka alan ambulansa iskemle ile saldırıda bulunan şahısın haberini takip eden basın mensubu, olay yerinde bulunan bir kişi tarafından, çekim yapmaması için 'Yüksek yerlerde tanıdığım var' şeklinde tehdit edilerek engellenmeye çalışıldı.

Olay, Sur ilçesi Gazi Caddesinde meydana geldi. Gazi Caddesinde vaka aldıktan sonra hareket eden ambulansa akli melekeleri yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs, iskemle fırlatarak arka camı kırdı. Saldırgan kaçarken, hasta ve sağlık personelleri korku dolu anlar yaşadı. 112 Acil Sağlık personeli, saldırıya tepki gösterdi.

"Adım K.K, seninle görüşeceğiz"

Öte yandan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri olay anını çekerken Ulu Cami önünde Kızılay'ın kan bağışı standında çalışan K.K. isimli şahıs, görüntü çekmesine engel olmaya çalışıp muhabire tehditler yağdırdı. K.K, 'Görüntü çekme, çekmeye ne gerek var. İçeride çalışan eşim, adım K.K, seninle görüşeceğiz, yüksek yerlerde tanıdıklarım var' diyerek tehditte bulundu.

Vatandaşların 'basın mensubudur, görevini yapıyor' demesine rağmen K.K, tehditte bulunmaya devam etti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Gazi, Sur, 3. Sayfa, Haberler

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