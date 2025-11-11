Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Faruk Şahin(34), görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, 10 Kasım 2025 tarihinde görev esnasında fenalaşan Polis Memuru Faruk Şahin, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Polis Memuru Faruk Şahin için Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Şahin'in naaşı, memleketi İstanbul'a uğurlandı.

Emniyet teşkilatı ve mesai arkadaşları, Şahin'i son yolculuğuna dualarla uğurlarken törende duygu dolu anlar yaşandı.

Şehit Polis Memuru Faruk Şahin evli ve 1 çocuk babasıydı. - OSMANİYE