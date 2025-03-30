Görevi başında fenalaşan polis memuru şehit oldu

Şanlıurfa'da görevi başında fenalaşarak hastaneye kaldırılan polis memuru kurtarılamayarak şehit oldu.

Şanlıurfa'da görevi başında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Polis Memuru Mesut Acar, şehit oldu. 2013 yılında Mersin'de polislik mesleğine adım atan Acar, 2016 yılında Şanlıurfa'ya atandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapmaya başlayan Acar, 2021 yılında Asayiş Şube Müdürlüğünde görevini sürdürdü.

Görevi başında fenalaştı

Görevi başında fenalaşan Acar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acar'ın cenazesinin yarın saat 10.00'da Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından Mersin'e uğurlanacağı belirtildi.

Muş'un Hasköy ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Acar'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA