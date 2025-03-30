CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi
Zelenskiy'nin 'Yakında ölecek' dediği Putin'in limuzininde patlama

Zelenskiy "Yakında ölecek" demişti! Putin'in limuzininde patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak

10 hükümlü için af kararı!

Görevi başında fenalaşan polis memuru şehit oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da görevi başında fenalaşarak hastaneye kaldırılan polis memuru kurtarılamayarak şehit oldu.

Şanlıurfa'da görevi başında fenalaşarak hastaneye kaldırılan polis memuru kurtarılamayarak şehit oldu.

Şanlıurfa'da görevi başında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Polis Memuru Mesut Acar, şehit oldu. 2013 yılında Mersin'de polislik mesleğine adım atan Acar, 2016 yılında Şanlıurfa'ya atandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapmaya başlayan Acar, 2021 yılında Asayiş Şube Müdürlüğünde görevini sürdürdü.

Görevi başında fenalaştı

Görevi başında fenalaşan Acar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acar'ın cenazesinin yarın saat 10.00'da Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından Mersin'e uğurlanacağı belirtildi.

Muş'un Hasköy ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Acar'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.