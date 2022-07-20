Görev şehidi Orman Muhafaza Memuru son yolcuğuna uğurlandı Görev şehidi Orman Muhafaza Memuru son yolcuğuna uğurlandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yanan sahada görev yaparken, rahatsızlanması sonucu vefat eden Orman Muhafaza Memuru düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Görev şehidi Orman Muhafaza Memuru son yolcuğuna uğurlandı MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yanan sahada görev yaparken, rahatsızlanması sonucu vefat eden Orman Muhafaza Memuru düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Haziran tarihinde çıkan orman yangını sonrasında yanık sahasındaki çalışmaları yürütürken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Orman Muhafaza Memuru Yusuf Zengin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zengin için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, vefat eden ormancının yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Törende Orman Muhafaza Memuru Zenginin özgeçmişi okundu. Özgeçmişinin ardından Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından dua edilirken, helalliğin ardından Şehit Orman Muhafaza Memuru Zengin gözyaşları ile Memleketi Isparta'ya gönderildi. İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Görev şehidi Orman Muhafaza Memuru son yolcuğuna uğurlandı - Haberler

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