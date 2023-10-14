Bursa'da bir vatandaş, trafiğin aktığı caddede bisikletine ters binerek ilerledi. O anları gören sürücüler kısa süreli şok geçirse de cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Gören şaşkına döndü... Yolda bisikletine ters binerek ilerledi

BURSA - Bursa'da bir vatandaş, trafiğin aktığı caddede bisikletine ters binerek ilerledi. O anları gören sürücüler kısa süreli şok geçirse de cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Akan trafikte bisikleti ile ters giden vatandaş kendi canını hiçe saydı. O anları görenler vatandaşlar saniye saniye cep telefonlarıyla kaydetti.