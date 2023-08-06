Gördes'te kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı

Manisa'nın Gördes ilçesinde kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangın, orman ve itfaiye ekiplerince çok büyümeden söndürüldü.

Gördes- Akhisar karayolunun 5. kilometresinde seyir halinde olan çakıl taşı yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası sürücü Ahmet K., trafiğin güvenliği için kamyonunu emniyet şeridine çekti. Bu sırada rüzgarın da etkisiyle kamyondaki alevler ormana sıçradı. Bir anda büyüyen yangına Manisa Orman İşletme Şefliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa süre içerisinde müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın, çok büyümeden söndürüldü. - MANİSA