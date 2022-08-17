Gönüllü itfaiyecilerin erken müdahalesi yangının büyümesini engelledi

Kocaeli'de bir palet imalathanesinin içerisinde bulunan boş arazide çıkan yangın, gönüllü itfaiyeciler tarafından büyümeden söndürüldü.

Kocaeli'de bir palet imalathanesinin içerisinde bulunan boş arazide çıkan yangın, gönüllü itfaiyeciler tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Gebze ilçesi Pelitli köyündeki bir palet imalathanesinin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı fark eden iş yeri sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına çok kısa sürede giden Mollafenari gönüllü itfaiyecileri, yangına müdahale ederek büyümesini engelledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ