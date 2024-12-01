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Kırıkkale'de bir kişi, husumetlisinin eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla kurşun yağmuruna tutularak hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli kaçtı ancak kısa sürede yakalandı.

Eşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiasıyla kurşun yağmuruna tuttu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de motosikletiyle evine dönen bir kişi, husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayetin, zanlının eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Olay, Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle evine gitmekte olan Mehmet Tektaş (51), husumetlisi B.Ç. isimli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tektaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli B.Ç., işlediği cinayetin ardından aracıyla kayıplara karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Mehmet Tektaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde kriz geçiren yakınlarına ise sağlık görevlileri müdahale etti. Polis, kaçan cinayet zanlısı B.Ç. ile şüpheli şahsın oğlu M.Ç.'yi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yakaladı. Cinayetin, zanlının eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Gönül İlişkisi İddiası Cinayetle Sonuçlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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