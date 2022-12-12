Gönen'de yangın: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'in Gönen ilçesindeki kerpiç evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Balıkesir'in Gönen ilçesindeki kerpiç evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, yangın Ekşidere Mahallesi'ndeki bir kerpiç evde elektrik kontağından çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Gönen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü. Çıkan yangında dumandan etkilenen Sabriye Gezgin (89) hastaneye kaldırıldı. Evde büyük maddi hasar meydana gelirken, Gezgin ise hastanede hayatını kaybetti. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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