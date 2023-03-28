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Gönen'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Gönen'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 10 TD 684 plakalı traktörü kullanan Hüseyin Kıvrak (71) kırsal Hafızhüseyinbey Mahallesi'nde zeytin tarlasına giderken traktörün ters dönmesiyle birlikte altında kalarak hayatını kaybetti. Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, jandarma, ve 112 Acil Sağlık ekipleri traktör altına kalan Hüseyin Kıvrak'ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Kıvrak'ın cenazesi morga kaldırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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