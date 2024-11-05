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Gönen'de Traktörde Yangın Çıktı

Gönen'de Traktörde Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir traktör, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı ancak traktör kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir traktörde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Olay, K.K. tarafından kullanılan traktör, tarlada çalıştığı sırada elektrik aksamında çıkan arıza nedeniyle alev aldı. Yangının fark edilmesi üzerine Gönen İtfaiyesi olay yerine hızlıca intikal etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Ancak tüm müdahalelere rağmen traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk incelemelere göre yangının elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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