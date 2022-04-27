Gönen'de traktör altında kalan vatandaş vefat etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gönen'de traktör altında kalan vatandaş vefat etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gönen'de traktör altında kalan vatandaş vefat etti

Balıkesir'in Gönen İlçesi Söğüt Mahallesi yakınlarında traktör altında kalan İ.Y. isimli şahıs hayatını kaybetti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Balıkesir'in Gönen İlçesi Söğüt Mahallesi yakınlarında traktör altında kalan İ.Y. isimli şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Yakınları tarafından gece saatlerinde evine gelmediği tespit edilen İ.Y. isimli şahıs Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aramaları sonucu Gönen İlçesi Söğüt Mahallesi yakınlarında yol kenarında traktörün altında kalarak vefat ettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin ve 112 Sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalan İ.Y.'nin hayatını kaybettiğini açıkladılar.

Olay ile alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Traktör, Söğüt, Gönen, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title