Üye Girişi
Haberler

Gönen'de Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı

Gönen'de Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan denetimlerde 48 araç kontrol edilirken, 9 araca cezai işlem uygulandı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Denetimlerde 48 araç kontrol edilirken, 9 araca cezai işlem uygulandı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimlerinde hız limitlerine uyulması, alkollü araç kullanımı ve sürücü belgelerinin tam olup olmadığını kontrol ederek, kural ihlallerine anında müdahale ediyor. Yapılan denetimlerde toplam 48 araç kontrol edilirken, 9 araca çeşitli kural ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin trafik kazalarını azaltma ve sürücülerin güvenli sürüş alışkanlıklarını teşvik etme amacını taşıdığını belirterek, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti. Denetimlerin artarak devam edeceği ve trafik güvenliğinin sağlanması için kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa trafik Gönen

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar

Dördüz doğum sonrası dehşeti yaşayan annenin sözleri yürekleri dağladı
İmamoğlu, Özel'in, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum

İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
John Wick 5 ne zaman çıkacak? John Wick 5 vizon tarihi belli mi? Kerem Aktürkoğlu Kick yayını ne zaman, saat kaçta, nerede? Canlı yayın LİNKİ var mı (21 Ekim Pazartesi)? Kocaeli Üniversitesi personel alımı (100 personel alınacak) John Wick filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Ekim Beypazarı, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 21-22 Ekim Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Ekim Menemen, Karabağlar, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Selahattin Demirtaş'ın Özgür Özel'e verdiği çağrı metni Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 21-22 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 21-22 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.