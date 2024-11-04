Üye Girişi
Haberler

Gönen'de Talihsiz Kaza: Park Halindeki Araçlara Çarpan Kamyon Sürücüsünü Yaraladı

Gönen'de Talihsiz Kaza: Park Halindeki Araçlara Çarpan Kamyon Sürücüsünü Yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, su almak için park eden iki sürücünün karıştığı kazada, el freni boşalan kamyon park halindeki otomobile çarpıp sürücüsünü yaraladı. Yaralı hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, tatlı su doldurmak için çeşme yanında araçlarını park eden iki sürücü talihsiz bir kazaya karıştı.

Kaza, 10 ABY 16 plakalı kamyonun sürücüsü Ünal Yalçın ve 05 LP 343 plakalı otomobilin sürücüsü Tuncay Arabacıoğlu, su almak için araçlarını çeşmenin etrafına park etti. Ancak, el freni boşalan kamyon, yolun hafif eğiminden dolayı hareket ederek önce park halindeki otomobile, ardından su dolduran Tuncay Arabacıoğlu'na çarptı.

Kazada yaralanan Arabacıoğlu, bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmayan bir şekilde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Arabacıoğlu'nun hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı

Belediye başkanını öldüren katil zanlısı tanıdık çıktı

 Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Kayyum gerginliği! Polise yumruk attı, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? Amerika Birleşik Devletleri seçimleri yarın mı yapılacak? MASTERCHEF PİZZA TARİFİ | Pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler? 2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK? A ve B Sınıfı Ehliyet harçları BARAJ DOLULUK ORANI 4 KASIM | İSKİ baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 4 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 4 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? MEMUR ZAM ORANI AÇIKLANDI MI? 2025 Memur maaş zammı ne kadar olur? Hilmi Şen öldü mü, neden öldü? Hilmi Şen'i kim öldürdü? Hilmi Şen kimdir? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.