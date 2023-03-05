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Gönen'de otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Gönen'de otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 ACB 535 plakalı araç Gönen Taşköprü kırsal mahallesi mevkiinde Gönen-Bandırma karayolunda seyir halindeyken havanın yağışlı olması sebebiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerine geldi. 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar ile Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarmanın kaza ile ilgili tahkikatı devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Tragger 3. Sayfa Haberler

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