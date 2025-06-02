Gönen'de Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde motosikletlerin çarpıştığı kazada sürücülerden 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 15 yaşındaki diğer sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Plevne Mahallesi 7002 Sokak üzerinde kontrolsüz kavşakta karşı yönlerden gelen iki motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletlilerden A.B. (16) olay yerinde hayatını kaybederken, M.O. (15) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.O., ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne oradan da Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan M.O.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR