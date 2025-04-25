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Gönen'de Motorize Polis Ekipleri Göreve Başladı

Gönen'de Motorize Polis Ekipleri Göreve Başladı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, artan motosiklet kullanımı ve trafik yoğunluğuna daha hızlı müdahale etmek için motorize polis ekipleri kuruldu. Ekipler, ilçede devriye faaliyetlerine başladı ve asayiş ile trafik ihlallerine karşı önlemler alınacak.

Balıkesir'in Gönen ilçesi, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan motorize polis ekipleri göreve başladı.

Yaz aylarında artan motosiklet kullanımı, trafik yoğunluğu ve asayiş olaylarına daha hızlı müdahale amacıyla oluşturulan motorize ekipler, ilçede güvenliğin sağlanmasında etkin rol üstlenecek. Görevlerine başlayan ekipler, Gönen'in farklı noktalarında devriye faaliyetleri yürütmeye başladı.

İlçe genelinde asayişin sağlanması, trafik ihlallerinin önüne geçilmesi ve olaylara daha hızlı müdahale edilmesi amacıyla kurulan motorize polis timlerinin sayısının önümüzdeki günlerde artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve uygulamaların kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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