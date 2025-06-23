Gönen'de Hırsızlık Olayları Çözüldü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde son bir ayda meydana gelen üç ayrı faili meçhul hırsızlık olayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı.

Yapılan çalışma neticesinde, olayların şüphelisi olduğu belirlenen K.K. (38) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çalınan malzemelerin bir bölümü ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Vatandaşların mağduriyetini gideren ve olayların kısa sürede çözülmesini sağlayan Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kamuoyunda memnuniyetle karşılandı.

Emniyet yetkilileri, Gönen'de asayişin sağlanması adına suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BALIKESİR