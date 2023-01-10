Gönen'de arazöz devrildi: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'in Gönen ilçesinde yangın söndürme aracı arazöz, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi, kazada 2 kişi yaralandı. Balıkesir'in Gönen ilçesinde yangın söndürme aracı arazöz, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi, kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kazdağında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale eden Balıkesir Orman Genel Müdürlüğüne ait A27 No'lu arazöz, görev yerlerine dönüş istikametinde Gönen ilçesi yakınlarında, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen arazözde görevli 4 personelden 2'si hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Balıkesir Bayramiç 3. Sayfa Haberler

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