Haberler

Gönen'de Aranan Suçlu Yakalandı

Gönen'de Aranan Suçlu Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan bir şahsı Gönen ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Hakkında 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma, Erdek ve Gönen Adli Makamlarınca "Nitelikli Hırsızlık, TCK-191 ve Hükümlünün ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında toplam 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 5 Eylül 2025 günü Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan şahıs, Bandırma Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Emniyet yetkilileri, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi

İl binası önünde tansiyon yüksek! Sabaha karşı yeni bariyerler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi hezimet sonrası Nihat Kahveci çıldırdı: Beni kahreden bu

Tarihi hezimet sonrası çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.