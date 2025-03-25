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Gönen-Bandırma Yolunda TIR Kazası: Trafik Kısa Süreli Aksadı

Gönen-Bandırma Yolunda TIR Kazası: Trafik Kısa Süreli Aksadı
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Gönen-Bandırma yolu Taştepe Mevkii'nde meydana gelen TIR kazası, trafikte kısa süreli aksamaya neden oldu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı, ekiplerin müdahalesiyle yol tekrar açıldı.

Gönen-Bandırma yolu Taştepe Mevkii'nde meydana gelen TIR kazası, bölgede kısa süreli trafik aksamasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, 17 DY 646 plakalı TIR'ın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle aracın güvenli şekilde yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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