Gönen-Bandırma Yolunda Kamyon Kazası

Gönen-Bandırma yolu Taştepe mevkisinde, akşamüstü saatlerinde bir kamyon kazası meydana geldi.

Taştepe mevkisinde Bahadır Aslan (54) yönetimindeki 16 ASG 32 plakalı, yaklaşık 9 ton un ve yağ taşıyan kamyon, iddiaya göre direksiyon arızası nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası ekiplerin hızlı müdahalesiyle yol tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Şans eseri kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, kamyonun taşıdığı yükte de zarar olmadığı bildirildi.

Trafik ekipleri, kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı. - BALIKESİR