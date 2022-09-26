Gömdükleri uyuşturucuyu almaya geldiklerinde yakalandılar 3. Sayfa Haberleri Trabzon'un Maçka ilçesinde araziye gömdükleri uyuşturucu maddeleri almaya gelen şahıslar jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Trabzon'un Maçka ilçesinde araziye gömdükleri uyuşturucu maddeleri almaya gelen şahıslar jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timlerince, Maçka ilçesindeki Coşandere mahallesinde araziye uyuşturucu madde gömüldüğü tespit edildi. Uyuşturucu maddelerin tespiti için saha çalışma başlatan jandarma ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu uyuşturucu maddeleri saklandığı yerden almaya gelen M.Ş. (41), E.E. (36) ve O.T. (24) isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı ve narkotik timlerince yapılan aramada 256 gram kubar esrar, 52 gram metamfetamin sentetik uyuşturucu, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyarıcı hap, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 49 adet çeşitle çapta fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TRABZON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Hisarcık Trabzon 3. Sayfa Haberler

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