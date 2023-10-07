Gölköy Mesire Yerinde Koli Bantlarıyla Bağlanmış Halde Köpek Ölüsü Bulundu

BOLU'da, Gölköy mesire yerinde koli bantlarıyla bağlanmış halde bulunan poşetten köpek ölüsü çıktı. Köpeği poşete koyup koli bantlarıyla bağlayarak ölümüne sebep olan kişinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Gölköy mesire yerinde meydana geldi. Kuşburnu toplamak için mesire yerine gidenler, koli bantlarıyla sarılı siyah bir poşetten gelen koku üzerine, çocuk cesedi olduğu şüphesiyle polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, poşeti açtı. Yapılan kontrolde poşetten köpek ölüsü çıktı. Koli bandıyla paketlenmiş halde bulunan poşetin içine köpeği koyarak ölümüne sebep olan kişinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Köpeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.