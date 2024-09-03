Gölette boğulan baba ve kızı defnedildi

NİĞDE - Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde barajda boğularak hayatlarını kaybeden baba ve kızı Bor ilçesindeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dün öğle saatlerinde Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesindeki gölette su yüzeyinde hareketsiz bulunan iki kişiyi fark eden çobanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, boğularak hayatını kaybedenlerin Ümit A. ve kızı Fatma Hüma A. olduğu tespit edilmişti. Ekipler tarafından cansız bedenleri sudan çıkarılan baba ve kızı otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Boğularak hayatını kaybeden minik Fatma Hüma A. ve babasının cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ümit A. ve kızı Fatma Hüma A. için bugün Bor ilçesi Yahya Baran Camii'nde cenaze namazı düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından baba ve kızı gözyaşları içinde Bor İftiyan Mezarlığına defnedildi.

Habere arşiv görüntüler eklenmiştir.