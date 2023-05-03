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Göletlere kaçak avcılık baskını

Göletlere kaçak avcılık baskını

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da göletlerde ağlar ile yapılan kaçak avcılığa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri son verdi.

Afyonkarahisar'da göletlerde ağlar ile yapılan kaçak avcılığa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri son verdi.

Hocalar ve Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Devlethan Barajında kaçak balık avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Bölgeye giden ekipler müdahalede bulundu. Ekipler yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda germe ağ yakaladı. Ekipler ağır imha ederek, ayrıca ağlara takılan canlıları kurtararak doğal yaşamına geri bıraktı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Sandıklı Hocalar 3. Sayfa Haberler

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