Gölete düşen inşaat işçisi yaşam mücadelesini kaybetti Çorumlu inşaat işçisi, Almanya'da gölete düşerek hayatını kaybetti. Çorumlu inşaat işçisi, Almanya'da gölete düşerek hayatını kaybetti. Çalışmak için gittiği Almanya'da arkadaşlarıyla birlikte gölet kenarında piknik yapan Seyfi Durusulu, dengesini kaybederek gölete düştü. Uzun uğraşlar sonucu göletten çıkartılan Durusulu, hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde 8 gündür yaşam savaşı veren Durusulu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Seygi Dursulu'nun cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için girişimlerde bulunulduğu, önümüzdeki günlerde nereye defnedileceğinin netlik kazanacağı öğrenildi. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Almanya 3. Sayfa Haberler

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