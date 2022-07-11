Gölete düşen inşaat işçisi yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölete düşen inşaat işçisi yaşam mücadelesini kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gölete düşen inşaat işçisi yaşam mücadelesini kaybetti

Çorumlu inşaat işçisi, Almanya'da gölete düşerek hayatını kaybetti.

Çorumlu inşaat işçisi, Almanya'da gölete düşerek hayatını kaybetti.

Çalışmak için gittiği Almanya'da arkadaşlarıyla birlikte gölet kenarında piknik yapan Seyfi Durusulu, dengesini kaybederek gölete düştü. Uzun uğraşlar sonucu göletten çıkartılan Durusulu, hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde 8 gündür yaşam savaşı veren Durusulu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Seygi Dursulu'nun cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için girişimlerde bulunulduğu, önümüzdeki günlerde nereye defnedileceğinin netlik kazanacağı öğrenildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Almanya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title