Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gölete düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gölete düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri, kurtardığı köpeği montuna sararak ısıttı.

Olay, İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültürparkı'nda meydana geldi. Parkta gezen köpek, kenarında yürüdüğü göletin içine düştü. Gölet içinden çıkamayan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için uzun süre mücadele verdi. İtfaiye eri, halatlarla gölete indi. Halatlara bağlanan köpek, titiz bir çalışma sonucu kurtarıldı. İtfaiye eri, ıslandığı için titreyen köpeği montuyla sararak ısıtmaya çalıştı. Sağlık durumu iyi olan köpek, itfaiye aracında klimayla kurutuldu. Kurtarılan köpek tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi. - BURSA

Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı

Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı

Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı

Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı

Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı

Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, İnegöl, Bursa, Köpek, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title