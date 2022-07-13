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Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor

Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor Kurtarılan 5 hafriyat kamyonu alandan çıkarılırken, diğer kamyonların kurtarılması için çalışmalara devam ediliyor Bağcılar'da 3 gün önce etkili olan sağanak yağışın ardından suya gömülen hafriyat kamyonlarının...

Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor

Kurtarılan 5 hafriyat kamyonu alandan çıkarılırken, diğer kamyonların kurtarılması için çalışmalara devam ediliyor

İSTANBUL - Bağcılar'da 3 gün önce etkili olan sağanak yağışın ardından suya gömülen hafriyat kamyonlarının kurtarılması için çalışmalara devam ediliyor. 5 hafriyat kamyonu ve 3 iş makinesi alandan çıkarılırken, diğer kamyonların kurtarılması için çalışmalara devam ediliyor.

İstanbul'da 3 gün önce etkili olan sağanak sonrası birçok yeri su basmış, Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı da göle dönmüştü. Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de suyun altında kalmıştı. Hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışmalarına ise devam ediliyor. Suyu tahliye etme çalışmaları sürerken, kurtarılan 5 kamyon ve 3 iş makinesi alandan çıkarıldı. Çamura gömülen 6 kamyonu ve bir iş makinesini kurtarma çalışmalarına da devam ediliyor. Çalışmalar ise dron ile havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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