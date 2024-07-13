Üye Girişi
Haberler

Göle dönen otoparkta onlarca araç mahsur kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları içerisindeki otoparkta bulunan araçlar sağanak yağmur sonra sular içerisinde kaldı. Otoparka gelen sürücüler neye uğradıklarını şaşırırken, araçlarını bulundukları yerden güvenli bölgeye çektiler. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Göle dönen otoparkta onlarca araç mahsur kaldı

KARABÜK - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları içerisindeki otoparkta bulunan araçlar sağanak yağmur sonra sular içerisinde kaldı.

Karabük'te sağanak yağmur sonrası yollar ve bazı otoparklar göle döndü. KARDEMİR içerisinde bulunan otoparkta yer alan onlarca araç da sular içerisinde kaldı. Otoparka gelen sürücüler neye uğradıklarını şaşırırken, araçlarını bulundukları yerden güvenli bölgeye çektiler. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sağanak Yağmur Cep Telefonu Karabük Göle Hava Durumu Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title