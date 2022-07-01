Göle dönen caddeye olta attı, balık tutmaya çalıştı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir vatandaş etkili olan sağanak yağış sebebiyle göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bir vatandaş Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi Yozgat Bulvarı'nın sular altında kalmasıyla bir vatandaş oltasını ve taburesini alarak balık tutmaya çalıştı. O mizah dolu anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa