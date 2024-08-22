Gölcük'teki İnşaatta Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde inşaat halindeki binanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gölcük ilçesi Değirmendere Merkez Mahallesi Mithat Gürses Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki 5 katlı binanın 5'inci katında meydan ageldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, yangını söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ