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Gölcük'te Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Gölcük'te Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı, yol 3,5 saatlik çalışmayla açıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Trafiğe kapanan yol yaklaşık 3,5 saatlik çalışmayla açıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.00 sıralarında D-130 kara yolu Gonca mevkisinde meydana geldi. Yalova yönüne giden A.Ş. idaresindeki 41 FN 393 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, devrilen tır sebebiyle İzmit-Karamürsel yolu da ulaşıma kapandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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