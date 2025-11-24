Gölcük'te Polise Bıçakla Direnen Şüpheli Silahla Yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve polise bıçakla mukavemet gösteren şüpheli, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, aranma kaydı bulunan S.T.'yi (33) fark etti. İddiaya göre, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve elindeki bıçakla polise direnen şüpheli, açılan ateş sonucu karnından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ