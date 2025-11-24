Haberler

Gölcük'te Polise Bıçakla Direnen Şüpheli Silahla Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yakalama kararı bulunan ve polise bıçakla mukavemet gösteren şüpheli, polis tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Şüpheli hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve polise bıçakla mukavemet gösteren şüpheli, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, aranma kaydı bulunan S.T.'yi (33) fark etti. İddiaya göre, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve elindeki bıçakla polise direnen şüpheli, açılan ateş sonucu karnından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Kaybettiği maç sonrası kameramana tepki gösteren Pep Guardiola özür diledi

Guardiola tepki çeken hareketi sonrası özür diledi: Utanıyorum
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Samsun'da çöp konteynerinde 9 telef olmuş köpek bulundu

Dehşete düşüren olay! Çöp kutusundan ölü köpekler çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.