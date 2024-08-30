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Gölcük'te çıkan yangında mahsur kalan aile itfaiye tarafından kurtarıldı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan yangında evi duman saran aile, itfaiye ekipleri tarafından balkonda kurtarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan yangında evi duman sardı. Balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, 10.00 sıralarında Dumlupınar mahallesinde meydana geldi. Bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duman saran evin balkonunda mahsur kalan aileyi merdiven ile kurtardı. Aile daha sonra kontrolleri için sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekiplerine yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak, duman tahliyesi yaptı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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