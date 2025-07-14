Gölcük Sahili'nde Kadınlar Arasında Kavga
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahilde kadınlar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. O anlar vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahilde kadınlar arasında kavga çıktı. O anlar saniye saniye vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Gölcük Sahili'nde akşam saatlerinde kadınlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Çevrede bulunan bazı erkekler kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa