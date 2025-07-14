Gölcük Sahili'nde Kadınlar Arasında Kavga

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahilde kadınlar arasında kavga çıktı. O anlar saniye saniye vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Gölcük Sahili'nde akşam saatlerinde kadınlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Çevrede bulunan bazı erkekler kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KOCAELİ