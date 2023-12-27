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Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç edilen firari kurmay binbaşı yakalandı

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Kocaeli'de 4 yıldır firari durumda olan Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç kurmay binbaşı R.Y., FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonu kapsamında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de 4 yıldır firari durumda olan Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç kurmay binbaşı R.Y., FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonu kapsamında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan ve 4 yıldır firari durumda olan Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç kurmay binbaşı R.Y., Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölcük'te yakalandı. Gözaltına alınarak ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Gölcük Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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