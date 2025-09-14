Haberler

Gölbaşı'nda Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı

Güncelleme:
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan bir yolcu otobüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yolcular başka bir otobüsle yola devam etti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Olay Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Bezirhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde otobanı üzerinde hareket halindeki 50 AK 511 plakalı Nevşehir Seyahat'e ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Arkadan gelen başka bir sürücünün uyarısıyla yangını fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yolcular başka bir otobüsle yola devam ederken, yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
