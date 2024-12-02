Gölbaşı'nda Yaya Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı Ulu Cami yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Mahir El Salih'e, Mehmet Saföz idaresindeki 02 AS 232 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN