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Gölbaşı'nda Yaya Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Gölbaşı'nda Yaya Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı Ulu Cami yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Mahir El Salih'e, Mehmet Saföz idaresindeki 02 AS 232 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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